Mbappe gemileri yaktı

Mbappe, kulübü PSG'nin sözleşme yenileme talebini reddetti. 2022'ye kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki Fransız yıldızın, en kısa sürede ayrılmayı kafasına koyduğu bildirildi

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Kylian Mbappe, ayrılık ateşini yaktı. 20 yaşındaki Fransız oyuncunun, kulübü Paris-Saint Germain'in, yeni sözleşme talebini geri çevirdiği ifade edildi. Fransız ekibiyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan Mbappe'nin uzun vadeli düşünülen teklifi geri çevirmesi ayrılık iddialarını da güçlendirdi. Marca, Real Madrid'in transfer gündeminde yer alan genç starın transferinin bu sezon için maddi olarak zor olduğunu iddia etti.

230 MİLYON EURO İSTİYOR

PSG'nin 230 milyon euro talep etmesi nedeniyle Madrid'in bu transferde geri adım attığı kaydedildi. M.United ve Barça ile de adı anılan Mbappe'nin, gelecek transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 2018'de 180 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilen genç star, PSG'de 87 maçta 60 gol, 32 asistlik performans gösterdi. Fransa ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazan Mbappe, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmaya çıktığı Fransa Ligi'nde 33 gol, 9 asistle oynadı.