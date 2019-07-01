01 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Mbappe gemileri yaktı

Mbappe gemileri yaktı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Mbappe, kulübü 'nin sözleşme yenileme talebini reddetti. 2022'ye kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki Fransız yıldızın, en kısa sürede ayrılmayı kafasına koyduğu bildirildi

Dünya futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Kylian Mbappe, ayrılık ateşini yaktı. 20 yaşındaki Fransız oyuncunun, kulübü Paris-Saint Germain'in, yeni sözleşme talebini geri çevirdiği ifade edildi. Fransız ekibiyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan Mbappe'nin uzun vadeli düşünülen teklifi geri çevirmesi ayrılık iddialarını da güçlendirdi. Marca, 'in gündeminde yer alan genç starın transferinin bu sezon için maddi olarak zor olduğunu iddia etti.

230 MİLYON EURO İSTİYOR

'nin 230 milyon euro talep etmesi nedeniyle Madrid'in bu transferde geri adım attığı kaydedildi. M.United ve Barça ile de adı anılan Mbappe'nin, gelecek transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. 2018'de 180 milyon euro karşılığında Monaco'dan transfer edilen genç star, PSG'de 87 maçta 60 gol, 32 asistlik performans gösterdi. ile 2018 Dünya Kupası'nı kazanarak tarih yazan Mbappe, geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmaya çıktığı Fransa Ligi'nde 33 gol, 9 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza! Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza!
Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın
Real Madrid'den dev takas Real Madrid'den dev takas
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör