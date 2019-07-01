01 Temmuz 2019, Pazartesi

FUTBOL

Cocu'ya talip çıktı

Cocu'ya talip çıktı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.07.2019

Geçtiğimiz sezon başında 'nin başına getirilen ancak alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen 'nun yeni takımı belli oldu.

Geçtiğimiz sezona F.Bahçe'nin başında başlayan , 10. hafta sonunda gönderilmişti. Daha sonra takım çalıştırmayan Hollandalı hoca için yeni bir iddia ortaya atıldı. 48 yaşındaki teknik adamın, Lampard'ın 'ye imza atması halinde Championship takımlarından Derby County'nin başına geçeceği belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza! Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza!
Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın Avrupa U21 Şampiyonası'nda kupa İspanya'nın
Real Madrid'den dev takas Real Madrid'den dev takas
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör