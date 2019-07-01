01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Cocu'ya talip çıktı
Giriş Tarihi: 01.07.2019
Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin başına getirilen ancak alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu.
Geçtiğimiz sezona F.Bahçe'nin başında başlayan Phillip Cocu, 10. hafta sonunda gönderilmişti. Daha sonra takım çalıştırmayan Hollandalı hoca için yeni bir iddia ortaya atıldı. 48 yaşındaki teknik adamın, Lampard'ın Chelsea'ye imza atması halinde Championship takımlarından Derby County'nin başına geçeceği belirtildi.
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