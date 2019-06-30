30 Haziran 2019, Pazar

FUTBOL

Yılın transferi Frenkie de Jong'un Alanya’da su sporları keyfi

Yılın transferi de Jong Alanya’da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.06.2019

'nın 'tan 75 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği 21 yaşındaki futbolcu Frenkie de , ’nın ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde tatilini yapıyor. Ünlü futbolcu arkadaşlarıyla birlikte otel önünde bulunan denizde yaparken görüntülendi.

İspanyol devi 'nın, 'tan yeni sezon için 75 milyon Euro bonservis bedeliyle ettiği Hollandalı genç oyuncu Frenkie de , tatil için bir hafta önce 'ya gelerek, Türkler Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Jong'ı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, bazı futbolseverler de futbolcuyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bonservisi, tatil yaptığı otelin fiyatından çok daha fazla olan genç futbolcu hakkında sosyal medyadan yorumlar da yapıldı. Genç futbolcu bugünde arkadaşlarıyla beraber kaldığı otelin önündeki denizde tatilcilerin en büyük eğlenceleri arasında yer alan jet-ski, banana, flyboard ve paraşüt aktivitelerinin olduğu su sporlarına katıldı. Oldukça renkli görüntülerin olduğu etkinliklerde kameralara poz veren Jong, Alanya'yı çok sevdiğini dile getirerek övgüler yağdırdı.



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