Son dakika: Ozan Kabak Schalke'de

Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Schalke 04'e transfer oldu. Genç stoper, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a 11 milyon euro'ya transfer olan 19 yaşındaki Ozan Kabak, 15 milyon karşılığında Schalke'nin yolunu tuttu.

Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Ozan, Schalke 04'e transfer oldu. Genç stoper, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.



SCHALKE RESMEN DUYURDU



Ozan Kabak'ın transferini Alman temsilcisi resmi twitter hesabından kısa süre önce taraftarlarına duyurdu.



Ozan Kabak'ın Schalke formasıyla fotoğrafını yayınlayan kulüp "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan Kabak. Bize geldiğin için çok mutluyuz" mesajını paylaştı.







