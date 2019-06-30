30 Haziran 2019, Pazar

FUTBOL

Son dakika: Ozan Kabak Schalke'de

Ozan Kabak'tan 5 yıllık imza!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 30.06.2019 Giriş Tarihi: 30.06.2019

Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu , 04'e oldu. Genç stoper, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon devre arasında 'dan Stuttgart'a 11 milyon euro'ya olan 19 yaşındaki , 15 milyon karşılığında 'nin yolunu tuttu.

Stuttgart'ın Bundesliga'dan düşmesi nedeniyle takımdan ayrılmaya karar veren Ozan, Schalke 04'e transfer oldu. Genç stoper, Alman takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SCHALKE RESMEN DUYURDU

Ozan Kabak'ın transferini Alman temsilcisi resmi twitter hesabından kısa süre önce taraftarlarına duyurdu.

Ozan Kabak'ın Schalke formasıyla fotoğrafını yayınlayan kulüp "Schalke 04'e hoşgeldin Ozan Kabak. Bize geldiğin için çok mutluyuz" mesajını paylaştı.



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