Antoine Griezmann Barcelona'da
120 milyon euro ödenen yıldız futbolcu da yıllık 17 milyon kazanacak
Geçtiğimiz sezonun ardından Atletico Madrid'e veda ettiğini açıklamayan Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu. Fransız yıldız, uzun süredir isminin anıldığı Barcelona ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi, Atletico Madrid'e serbest kalma bedeli olarak 120 milyon euro'yu öderken, Griezmann'la da 5 senelik sözleşme imzaladı.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Barcelona, birçok kulübün gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro ödeyecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu unvanını alacak olan Griezmann, geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla 47 resmi karşılaşmada 21 gol, 11 asistlik performans göstermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"