Antoine Griezmann Barcelona'da

120 milyon euro ödenen yıldız futbolcu da yıllık 17 milyon kazanacak

Geçtiğimiz sezonun ardından Atletico Madrid'e veda ettiğini açıklamayan Antoine Griezmann'ın yeni takımı belli oldu. Fransız yıldız, uzun süredir isminin anıldığı Barcelona ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi, Atletico Madrid'e serbest kalma bedeli olarak 120 milyon euro'yu öderken, Griezmann'la da 5 senelik sözleşme imzaladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Barcelona, birçok kulübün gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro ödeyecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'den sonra İspanya'da en çok kazanan ikinci futbolcu unvanını alacak olan Griezmann, geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla 47 resmi karşılaşmada 21 gol, 11 asistlik performans göstermişti.