30 Haziran 2019, Pazar

FUTBOL

Antoine Griezmann Barcelona'da

Griezmann Barcelona'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.06.2019

120 milyon euro ödenen yıldız futbolcu da yıllık 17 milyon kazanacak

Geçtiğimiz sezonun ardından 'e veda ettiğini açıklamayan 'ın yeni takımı belli oldu. Fransız yıldız, uzun süredir isminin anıldığı ile anlaşma sağladı. Katalan ekibi, Atletico Madrid'e serbest kalma bedeli olarak 120 milyon euro'yu öderken, Griezmann'la da 5 senelik sözleşme imzaladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Barcelona, birçok kulübün gündeminde olan 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 17 milyon euro ödeyecek. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı 'den sonra 'da en çok kazanan ikinci futbolcu unvanını alacak olan Griezmann, geçtiğimiz sezon A.Madrid formasıyla 47 resmi karşılaşmada 21 gol, 11 asistlik performans göstermişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Bakan Kasapoğlu: Sporun olduğu yerde barış, kardeşlik vardır Bakan Kasapoğlu: Sporun olduğu yerde barış, kardeşlik vardır
Avcı onu istiyor! Bayern'den Beşiktaş'a... Avcı onu istiyor! Bayern'den Beşiktaş'a...
Ve transfer resmen açıklandı! İmzalar atıldı... Ve transfer resmen açıklandı! İmzalar atıldı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör