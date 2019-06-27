27 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Valencia, kaleci Cillessen'i kadrosuna kattı

Valencia, kaleci Cillessen'i kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

1. Futbol Ligi () ekiplerinden , forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı kaleci 'i etti.

Üç sezon forması giyen kaleci Cillessen, 35 milyon avro bonservis ücreti karşılığında 'ya oldu.

Valencia Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Hollandalı milli futbolcunun kendisini 2023'e kadar bu kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. Cillessen'in kontratındaki serbest kalma bedelinin 80 milyon avro olarak belirlendiği aktarıldı.

Hollanda 'nda 48 maçta görev yapan , Barcelona'dan önce Ajax ve NEC Nijmegen takımlarında forma giymişti.

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