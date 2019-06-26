26 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü

Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında , Gine'yi 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.

'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın 6'ncı gününde ile Gine, Alexandria Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken; Nijerya, 73'üncü dakikada bir dönem ve Aytemiz Alanyaspor formalarını da giyen Kenneth Omeruo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuçsuz kalırken, mücadeleyi Nijerya 1-0 kazandı.

Nijerya'da geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru forma şansı bulamazken; 'un savunma oyuncusu Chidozie Awaziem ise 90 dakika oyunda kaldı. Gine'de ise Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, 82'nci dakikada oyuna dahil oldu.

Nijerya gruptaki son maçında pazar günü Madagaskar ile oynayacak. Gine ise Burundi'yle karşı karşıya gelecek.


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