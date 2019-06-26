Onyekuru'lu Nijerya tek golle güldü
Afrika Uluslar Kupası B Grubu ikinci maçında Nijerya, Gine'yi 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın 6'ncı gününde Nijerya ile Gine, Alexandria Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken; Nijerya, 73'üncü dakikada bir dönem Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor formalarını da giyen Kenneth Omeruo'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda iki takımın da gol arayışları sonuçsuz kalırken, mücadeleyi Nijerya 1-0 kazandı.
Nijerya'da geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Henry Onyekuru forma şansı bulamazken; Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Chidozie Awaziem ise 90 dakika oyunda kaldı. Gine'de ise Kasımpaşa forması giyen Fode Koita, 82'nci dakikada oyuna dahil oldu.
Nijerya gruptaki son maçında pazar günü Madagaskar ile oynayacak. Gine ise Burundi'yle karşı karşıya gelecek.
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