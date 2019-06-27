27 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor

Kupa Amerika'da çeyrek final heyecanı başlıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 'da (Copa America) heyecanı başlıyor.

'da düzenlenen 46. 'nın çeyrek finalinde, yarın iki karşılaşma yapılacak.

Ev sahibi Brezilya, Paraguay ile Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda TSİ 03.30'da, Arjantin ile ise Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak. Karşılaşmalar Spor'dan naklen yayınlanacak.

-Şili ve Uruguay-Peru arasındaki maçları ise 29 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

KRALLIK YARIŞINDA ÖNE ÇIKAN OLMADI

Kupanın gol krallığı yarışında Brezilya'dan Philippe Coutinho ve Everton Soares, Uruguay'dan ve , Şili'den ve Eduardo Vargas, Kolombiya'dan Duvan Zapata, Japonya'dan Koji Miyoshi ve Venezuela'dan Darwin Machis 2'şer golle zirveyi paylaşıyor.

B Grubu'nda zorlanmasına rağmen 4 puanla ikinci olarak çeyrek final vizesi alabilen turnuvanın favorilerinden Arjantin'in yıldız oyuncusu 'nin ise 1 golü bulunuyor.

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