27 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Liverpool, genç savunmacıyı kadrosuna kattı

Liverpool genç savunmacıyı kadrosuna kattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

ekiplerinden , 'nın Zwolle takımında forma giyen genç defans oyuncusu Sepp den Berg'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, der Berg'in bonservisi konusunda Zwolle ile anlaşmaya varıldığı, 17 yaşındaki stoper ile de uzun süreli sözleşme yapılacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, , Sepp van den Berg'in bonservisi için ekibine 1,3 milyon sterlin ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesindeki ek koşulları gerçekleştirmesi halinde ödenecek bonservis bedeli 4,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.

Hollanda 'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Berg, geçen sezon Zwolle formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.

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