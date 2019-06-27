27 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Real Madrid, Walter Tavares'in sözleşmesini 2024 yılına zattı

R. Madrid Walter Tavares'ila 2024'e kadar zattı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

İspanyol ekibi , basketbol takımının başarılı oyuncusu 'in sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Geride kalan sezonda İspanya 'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Euroleague'de üçüncü olan , yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Madrid ekibi bu kapsamda iç transferde Yeşil Burunlu oyuncu 'in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Taveres'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

27 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague'de geçen sezon 7.4 sayı, 6.2 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarıyla mücadele etti.
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