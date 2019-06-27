27 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Göztepe’ye Ghilas piyangosu

Göztepe’ye Ghilas piyangosu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

ekiplerinden ’nin yollarını ayırmak istediği Cezayirli santrfor ’a ekiplerinden Espanyol’un talip olduğu iddia edildi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan ve Türk oyuncu transferlerine öncelik veren 'de kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması için yoğun bir çalışma yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Ghilas için 'dan gelen haber camiada büyük bir sevinçle karşılandı. İddiaya göre, geçen sezonu 7. sırada bitiren Espanyol, Cezayirli oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımla bir sezon daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun takımdan ayrılması için yönetimin büyük kolaylık sağlayacağı biliniyor. Ghilas geçmiş dönemlerde İspanya'da Cordoba ve Levante'de de top koşturmuştu.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2017/2018 sezonunda 'dan edilen , ekibinde geçirdiği iki sezonda bir türlü beklentileri karşılayamadı. Genellikle fazla kiloları ve kadro dışı kalma haberleriyle gündeme gelen Ghilas, Göztepe formasıyla iki sezonda yalnızca 30 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda rakip kaleye 7 gol bırakabildi. Sarı-kırmızılı takımla bir sezon daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun aldığı yıllık ücret sebebiyle takımdan ayrılmaya yanaşmadığı biliniyor.

KUBİLAY GÖZ HAPSİNDE

Murat Paluli ve Veli Çetin'e imza attıran ve birçok Türk oyuncuyla da temasta bulunan Göztepe'nin, 'da forma giyen İlyas Kubilay Yavuz'u da yakından takip ettiği iddia edildi. Geçen sezon 32 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki orta saha oyuncunun ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunurken; sarı-kırmızılıların ilerleyen günlerde Kubilay için Samsunspor'un kapısını çalması bekleniyor.
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