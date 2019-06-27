27 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

Barcelona, kaleci Neto'yu 26 milyon Euro'ya transfer etti

Neto 26 milyon €'ya Barcelona'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 27.06.2019

İspanyol ekibi , 'nın Brezilyalı kalecisi 'yu 26 milyon 'ya etti. Barca, Neto ile 4 yıllık sözleşme imzalarken, 200 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydu.

takımlarından , Hollandalı kalecisi Jasper Cillessen'i 'ya gönderdikten sonra kalesini Valencia'dan bir isimle güçlendirdi. İspanyol ekibi, bu kapsamda Brezilyalı kaleci 'yu ettiğini resmen duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Valencia'da forma giyen Neto'nun 26 milyon 'ya transfer edildiği belirtildi. Yapılan anlaşmada 9 milyon Euro bonus maddesi de yer alırken, ayrıca 29 yaşındaki kalecinin sözleşmesinde 200 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi de bulunduğu da ifade edildi.
Başarılı kaleci, geride kalan sezonda Valencia ile çıktığı 47 resmi müsabakada kalesinde 49 gol gördü.

Neto kariyerinde daha öncede , Club Athletico Paranaense ve takımlarında forma giydi.
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