26 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

"Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız"

Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 Giriş Tarihi: 26.06.2019

Kulübü Başkanı , ile yollarını ayıran için uygun şartlar oluşursa teklifinde bulunacaklarını söyledi.

Başkan Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki ön libero oyuncusunu kadrolarında görmeyi çok istediklerini ifade etti.

'ı çok sevdiğini aktaran Hurma, "Mehmet Topal, çok başarılı ve özel bir oyuncu. 'te oynamasından gurur duyarım ancak Mehmet Topal'a çok önemli kulüplerden teklifler var. Şu anda bizim için zor bir . Bize transfer olursa çok memnun olurum. Uygun şartlar oluşursa Mehmet Topal'a teklifte bulunacağız. Gelip bizde oynayıp, takıma ağabeylik yaparak katkı vermesini çok arzu ederim." şeklinde görüş belirtti.

Son dakika... Fenerbahçe, Mehmet Topal'la yolları ayırdı

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