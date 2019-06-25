26 Haziran 2019, Çarşamba
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Everton Barcelona'dan Andre Gomes'i transfer etti
Giriş Tarihi: 26.06.2019
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes'in İngiltere'nin Everton Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes'in 25 milyon avro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca, Gomes'in Everton'da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.
Barcelona, Ağustos 2018'de 2,25 milyon avro karşılığında Gomes'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.
Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton'da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.
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