26 Haziran 2019, Çarşamba

FUTBOL

Everton Barcelona'dan Andre Gomes'i transfer etti

Andre Gomes Everton'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 26.06.2019

'nın Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu 'in 'nin Everton Kulübüne olduğunu duyurdu.

Kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes'in 25 milyon avro karşılığında İngiliz kulübüne olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gomes'in Everton'da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.

Barcelona, Ağustos 2018'de 2,25 milyon avro karşılığında Gomes'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.

Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton'da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.



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