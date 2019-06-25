26 Haziran 2019, Çarşamba
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Grubun diğer takımları Gana ve Benin ise bu akşam TSİ 23.00'de mücadele edecek.
Kamerun galibiyetle başladı
Giriş Tarihi: 26.06.2019
2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Kamerun, Gine-Bissau'yu 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Bu yıl Mısır'ın ev sahipliğinde 32.'si düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda F Grubu'nda yer alan Kamerun ile Gine-Bissau, İsmailiye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle müsabakayı 2-0 kazanan Kamerun, 3 puanla liderliğe yükseldi.
Grubun diğer takımları Gana ve Benin ise bu akşam TSİ 23.00'de mücadele edecek.
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