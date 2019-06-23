23 Haziran 2019, Pazar

FUTBOL

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Dani Alves PSG'den ayrılıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 23.06.2019

Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Germain'in () Brezilyalı oyuncusu , takımdan ayrılacağını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyuran 36 yaşındaki , "Yaşamımdaki bir evre daha sona erdi. Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu vardır. Buradaki maceramın sonuna geldim. Bu kulübün tarihine geçme fırsatı verdikleri için ailesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde Bahia, 'da Sevilla ve , 'da forması giyen Dani Alves, 2017'de PSG'ye transfer oldu. İki lig, birer Kupası, Fransa Lig Kupası ve Fransa şampiyonlukları yaşadığı PSG'de geçen sezon 32 maça çıkan tecrübeli sağ bek, 3 gol attı.


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