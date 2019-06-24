24 Haziran 2019, Pazartesi

FUTBOL

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner, hayatını kaybetti

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner hayatını kaybetti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.06.2019

Solunum yetersizliği nedeniyle özel hastanede tedavi gören Eski , hayatını kaybetti.

5 gün önce 'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Seçkiner, tedavinin ardından durumu iyiye gitmesine rağmen bugün hayata gözlerini yumdu. Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, 19 Haziran Çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde () tören düzenlenecek. Seçkiner'in cenaze namazı programı ise daha sonra netleşecek.

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