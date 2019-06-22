22 Haziran 2019, Cumartesi

FUTBOL

Filippo Inzaghi, Benevento'nun yeni teknik direktörü oldu

Benevento'nun yeni teknik direktörü Inzaghi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Serie B ekiplerinden , Teknik Direktör ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

futbolunun önemli isimlerinden olan ve şu an kariyerine teknik adam olarak devam eden 'nin yeni takımı belli oldu. Inzaghi, İtalya Serie B takımlarından ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşme imzalandığını ve 1 yılda opsiyonu olduğunu duyurdu.

Filippo Inzaghi, teknik direktörlük kariyerinde daha öncede Milan, Venezia ve Bologna takımlarını çalıştırmıştı.

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