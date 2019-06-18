18 Haziran 2019, Salı
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Moldova'da beraberlik
Giriş Tarihi: 18.06.2019
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova'yla 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Orhei şehrinde oynanan maçta milli takımın Moldova'yla golsüz berabere kaldığı belirtildi.
Milli takım Moldova'yla üç gün önce oynadığı karşılaşmayı ise 2-0 kazanmıştı.
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