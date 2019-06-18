18 Haziran 2019, Salı

FUTBOL

Moldova'da beraberlik

Kadın millilerden Moldova'da beraberlik
FUTBOL
Giriş Tarihi: 18.06.2019

A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda 'yla 0-0 berabere kaldı.

yapılan açıklamada, Orhei şehrinde oynanan maçta milli takımın 'yla golsüz berabere kaldığı belirtildi.

Moldova'yla üç gün önce oynadığı karşılaşmayı ise 2-0 kazanmıştı.

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