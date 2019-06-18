Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin Katar'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, bu sabah Fransa'da gözaltına alındı. Platini'nin 2020 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar'a verilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"