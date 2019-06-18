18 Haziran 2019, Salı

FUTBOL

Michel Platini gözaltına alındı

Michel Platini gözaltına alındı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 Giriş Tarihi: 18.06.2019

Eski Başkanı , 2022 Dünya Kupası'nın 'a verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

'nın eski başkanı , 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin 'a verilmesi esnasında yapılan usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu sabah polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

2007-2016 yılları arasında UEFA başkanlığı görevini yürüten Michel Platini, bu sabah Fransa'da gözaltına alındı. Platini'nin 2020 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Katar'ın ev sahipliğini yapacağı 2022 Dünya Kupası için Avustralya, Japonya, Güney Kore ve ABD de aday olmuştu. Turnuva ise Katar'a verilmişti.

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