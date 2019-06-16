16 Haziran 2019, Pazar

FUTBOL

ABD, Şili'yi farklı geçti

ABD Şili'yi farklı geçti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 16.06.2019

Kupası'nın F Grubu'nda 2 maç yapıldı.

'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen turnuvanın 10. gününde, F Grubu'nun ikinci karşılaşmaları tamamlandı.

Tayland'ı 5-1 yenen ve Şili'yi 3-0 mağlup eden ABD, 6'şar puana ulaşarak son 16 turuna kalmayı garantiledi.

7 Temmuz'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

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