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FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna
Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 Giriş Tarihi: 15.06.2019
Polonya'nın ev sahipliğindeki FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın şampiyonu, Güney Kore'yi 3-1'lik skorla mağlup eden Ukrayna oldu.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı. Ukrayna'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34'üncü ve 52'nci dakikalarda Vladyslav Supriaha, 89'uncu dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, Güney Kore'nin tek golünü ise 5'inci dakikada Kang-in Lee attı.
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