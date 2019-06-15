15 Haziran 2019, Cumartesi

FUTBOL

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna

U-20 Dünya Kupası'nda şampiyon Ukrayna
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 Giriş Tarihi: 15.06.2019

Polonya'nın ev sahipliğindeki Altı 'nın şampiyonu, 'yi 3-1'lik skorla mağlup eden oldu.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvanın final mücadelesi Polonya'nın Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynandı. 'yı şampiyonluğa ulaştıran golleri 34'üncü ve 52'nci dakikalarda Vladyslav Supriaha, 89'uncu dakikada Heorhii Tsitaishvili kaydederken, 'nin tek golünü ise 5'inci dakikada Kang-in Lee attı.

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