Real Madrid'den rekor

E. Frankfurt'tan Jovic, Chelsea'den Hazard, Porto’dan Militao ve Santos’tan Goes’i alan İspanyol devi, 303 milyon euro ile transfer rekorunu kırdı

Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sıradaki Real Madrid, transfere şimdiye kadar 303 milyon iuro harcayarak yeni bir rekora imza attı. Transfere en fazla para harcayan kulüp olarak ilk sıraya çıkan Real, 9 günde 3 önemli yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. İspanyollar; ayın 4'ünde Jovic, 7'sinde Hazard ve 12'sinde de Mendy'yi aldı.

SÖZÜNÜN ERİ BAŞKAN

Başkan Florentino Perez, "Beklediğimiz bir sezon geçirmedik ve buna tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz" sözünü, yaptığı transferlerle gerçeğe dönüştürdü. En pahalı transferi Chelsea'dan 100 milyon euro'ya aldığı Belçikalı yıldız Hazard olan Madrid ekibi, Jovic'e 60 milyon, Militao'ya 50 milyon, Mendy'ye 48 milyon ve Goes'e de 45 milyon ödeyerek, 303 milyon euro'yla zirveye çıktı.