15 Haziran 2019, Cumartesi

FUTBOL

Real Madrid'den rekor

Real Madrid'den rekor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.06.2019

E. Frankfurt'tan Jovic, 'den Hazard, Porto’dan Militao ve Santos’tan Goes’i alan İspanyol devi, 303 milyon euro ile rekorunu kırdı

Dünyanın en zengin kulüpleri listesinde ilk sıradaki , transfere şimdiye kadar 303 milyon iuro harcayarak yeni bir rekora imza attı. Transfere en fazla para harcayan kulüp olarak ilk sıraya çıkan Real, 9 günde 3 önemli yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. İspanyollar; ayın 4'ünde Jovic, 7'sinde Hazard ve 12'sinde de Mendy'yi aldı.

SÖZÜNÜN ERİ BAŞKAN

Başkan , "Beklediğimiz bir sezon geçirmedik ve buna tepkimizi güçlü bir şekilde vereceğiz" sözünü, yaptığı transferlerle gerçeğe dönüştürdü. En pahalı transferi 'dan 100 milyon euro'ya aldığı Belçikalı yıldız Hazard olan Madrid ekibi, Jovic'e 60 milyon, Militao'ya 50 milyon, Mendy'ye 48 milyon ve Goes'e de 45 milyon ödeyerek, 303 milyon euro'yla zirveye çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Transfer dönemi tarihleri açıklandı Transfer dönemi tarihleri açıklandı
TFF'de görev dağılımı yapıldı TFF'de görev dağılımı yapıldı
1 hafta içinde görevi bıraktı! 1 hafta içinde görevi bıraktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör