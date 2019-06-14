14 Haziran 2019, Cuma
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.
Transfer dönemi tarihleri açıklandı
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu transfer ve tescil tarihlerini açıkladı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp karara bağlanan 1. Transfer ve Tescil Dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere 2019-2020 Futbol Sezonunda uygulanacak hususlar açıklandı.
2019-2020 Futbol Sezonunda 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 17 Haziran 2019 tarihinde başlayıp, 2 Eylül 2019 tarihinde bitecek. 2. Transfer ve Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.
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