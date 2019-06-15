15 Haziran 2019, Cumartesi

FUTBOL

Ampute Milli Futbol Takımı'na ev hediye edildi

Ampute Milli Futbol Takımı'na ev hediye edildi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.06.2019

'na inşaat firması tarafından ev hediye edildi.

'na inşaat firması tarafından ev hediye edildi.

Şirketin yeni projesinin satış ofisindeki teslim törenine Ampute Milli Futbol Takımı futbolcuları , Barış Telli, Fatih Şentürk, Mert Yılmaz, Feyyaz Gözaçık, Kemal Güleş, Savaş Kaya, Rahmi Özcan, Ömer Güleryüz ve Şeyhmus Erdinç'in yanı sıra şirketin yönetim kurulu başkanı Orhan Ünsal katıldı.

Törende konuşan yönetim kurulu başkanı Ünsal, "Ülkemize büyük sevinç yaşatan milli takımımıza katkıda bulunmak istedik. Onların başarısının yanında bizim yaptığımız tabii ki bir şey değil. Uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandırdıkları için onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak ise "Ünsal Group'a teşekkür ediyoruz. Kendileri bizim başarımızı ödüllendirmek istedi ve bize 1 adet ev hediye etti. Bize desteklerini esirgemeyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Firma tarafından milli takıma bir adet ev hediye edildi. yolu üzerindeki projenin tamamlanmasının ardından belirlenen daire, millilere teslim edilecek.

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