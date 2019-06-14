14 Haziran 2019, Cuma

FUTBOL

TFF'de görev dağılımı yapıldı

TFF'de görev dağılımı yapıldı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 Giriş Tarihi: 14.06.2019

Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu

Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu

Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu

Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu

Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu

Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Selim Soydan - A Milli Takım Sorumlusu

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