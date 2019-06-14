TFF'de görev dağılımı yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün Riva'da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.
Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu
Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu
Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu
Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu
Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu
Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu
Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu
Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu
Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu
Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye
İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu
Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu
Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu
Selim Soydan - A Milli Takım Sorumlusu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"