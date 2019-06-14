14 Haziran 2019, Cuma

FUTBOL

Abdullah Ercan istifa kararı aldı

1 hafta içinde görevi bıraktı!
FUTBOL
Giriş Tarihi: 14.06.2019

Menemenspor'da 7 'da göreve gelen  istifa kararı aldı.

7 2019 Menemenspor'da teknik direktörlük görevine getirilen yaptığı açıklamada; "Menemenspor'da severek kabul ettiğim teknik direktörlük görevimden, kulüpte yaşanan belirsizlik nedeniyle istifa etme kararı aldım" diyerek yönetime istifasını sunacağını söyledi.

Ercan, Menemenspor'da 'nın yerine göreve gelmişti.

Abdullah Ercan, Ümit Milli takımını da çalıştırmıştı. Ercan, bundan sonraki hedefinin kulüp takımı çalıştırmak olduğu ifade etti.

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