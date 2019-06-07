07 Haziran 2019, Cuma

FUTBOL

Salih Uçan'dan Empoli'ye veda

Salih Uçan'dan Empoli'ye veda
FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.06.2019

'nde (Serie A) küme düşen Empoli'de forma giyen , takımına veda etti.

Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan , "Geldiğim günden itibaren beni aileden biri olarak görüp destek oldunuz. Burada geçirdiğim bir yıl boyunca bana yardımcı olan yönetimimize, taraftarımıza, kulüp çalışanlarına, herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Empoli'ye geçen sezon başında transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 14 maçta 1 gol attı.




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