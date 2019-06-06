06 Haziran 2019, Perşembe

FUTBOL

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor
FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.06.2019

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Kadınlar heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.

ABD'nin 3 kez zaferle ayrılarak en başarılı takım unvanını elde ettiği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk kez kullanılacağı organizasyonun ilk gününde, ev sahibi Fransa, 'yi Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda konuk edecek. Mücadele, TSİ 22.00'da başlayacak.

Turnuvada mücadele edecek takımların gruplara dağılımı şöyle:

A Grubu: Fransa, Güney Kore, Norveç, Nijerya

B Grubu: , , ,

C Grubu: , , , Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin,

E Grubu: , Kamerun, ,

F Grubu: ABD, Tayland, Şili, İsveç



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