EURO 2020 elemelerinde 3. hafta heyecanı başlıyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin üçüncü haftası, yarın beş grupta yapılacak maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın A, B, D, F ve G gruplarında toplam 12 maç oynanacak.
Millilerin rakibi Fransa
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü hafta mücadelesinde 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Fransa'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak.
Grupta ilk iki maçını kazanan taraflardan Fransa, Türkiye'nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise yarın D Grubu'nda Danimarka-İrlanda maçında görev alacak.
Üçüncü hafta programı
Yarın:
A Grubu:
21.45 Çekya-Bulgaristan
21.45 Karadağ-Kosova
B Grubu:
21.45 Ukrayna-Sırbistan
21.45 Litvanya-Lüksemburg
D Grubu:
19.00 Gürcistan-Cebelitarık
21.45 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti
F Grubu:
21.45 Faroe Adaları-İspanya
21.45 İsveç-Malta
21.45 Norveç-Romanya
G Grubu:
21.45 Kuzey Makedonya-Polonya
21.45 Avusturya-Slovenya
21.45 Letonya-İsrail
8 Haziran Cumartesi:
C Grubu:
19.00 Estonya-Kuzey İrlanda
21.45 Belarus-Almanya
E Grubu:
16.00 Hırvatistan-Galler
19.00 Azerbaycan-Macaristan
H Grubu:
16.00 İzlanda-Arnavutluk
19.00 Moldova-Andorra
21.45 Türkiye-Fransa
I Grubu:
19.00 Rusya-San Marino
21.45 Belçika-Kazakistan
21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
J Grubu:
19.00 Finlandiya-Bosna Hersek
19.00 Ermenistan-Lihtenştayn
21.45 Yunanistan-İtalya
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu