04 Haziran 2019, Salı

FUTBOL

Real Madrid, Jovic'i transfer etti

Real Madrid Jovic'i transfer etti
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Kulübü, 'nın takımında forma giyen 21 yaşındaki Sırp futbolcu Luka Jovic ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun bu sezon en fazla öne çıkan genç yeteneklerinden biri olan" Jovic ile 6 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

'ta bu sezon toplam 48 maçta 27 gol atan Jovic, takımının yarı finale kadar yükseldiği Avrupa Ligi'nde 10 kez fileleri havalandırarak, bu sezon turnuvada () ile en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

İspanyol basını, Real Madrid'in Jovic için 60 milyon avro bedeli ödediğini, bu paranın yüzde 30'unun Portekiz'in Kulübüne gideceğini yazdı.

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