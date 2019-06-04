04 Haziran 2019, Salı

FUTBOL

Galatasaray Doğa Sigorta'nın konuğu Anadolu Efes

Galatasaray'ın konuğu Anadolu Efes
FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.06.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında , yarın 'i konuk edecek.

'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride 'in 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Lacivert-beyazlı takım, yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi unvanıyla çıktığı ilk 2 müsabakayı 82-77 ve 80-68'lik skorlarla kazanmıştı.

Anadolu Efes, serideki üçüncü karşılaşmayı kazanması halinde adını finale yazdıracak. Serinin uzaması durumunda finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 7 Haziran Cuma, gerekirse beşinci ve son karşılaşma ise 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

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