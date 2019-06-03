03 Haziran 2019, Pazartesi

FUTBOL

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2 yıl Katar'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.06.2019

Kulüpler , 2 yıl boyunca 'ın ev sahipliğinde yapılacak.

İSTANBUL (AA) - Kulüpler , 2 yıl boyunca 'ın ev sahipliğinde yapılacak.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Kulüpler Dünya Kupası organizasyonunun bu yıl ve 2020'de Katar'da düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, 2 yıl boyunca gerçekleştirilecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak Katar için hazırlık niteliği taşıyacağı belirtildi.

Ev sahibi ülkeden bir takım ile FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, daha önce Brezilya, Japonya, Fas ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenmişti. İspanya ekibi Real Madrid, son 3 turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

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