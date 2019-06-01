01 Haziran 2019, Cumartesi

FUTBOL

2 sene sonra Arjantin’deyim

2 sene sonra Arjantin’deyim
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Manchester ​City'nin 30 yaşındaki golcüsü Sergio Agüero, kariyerini ülkesi 'de sonlandırmak istediğini söyledi.

İngiliz ekibiyle 2021'e kadar olan kontratını tamamlamayı hedeflediğini ileten Tangocu, altyapısından yetiştiği kulüp olan Independiente'ye öncelik vereceğini söyledi. Agüero, City ile 4 , 1 FA Cup, 4 Lig Kupası, 2 İngiliz şampiyonluğu yaşadı. 8 yılda 231 gol attı.
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