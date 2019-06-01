01 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
2 sene sonra Arjantin’deyim
Giriş Tarihi: 01.06.2019
Manchester City'nin 30 yaşındaki golcüsü Sergio Agüero, kariyerini ülkesi Arjantin'de sonlandırmak istediğini söyledi.
İngiliz ekibiyle 2021'e kadar olan kontratını tamamlamayı hedeflediğini ileten Tangocu, altyapısından yetiştiği kulüp olan Independiente'ye öncelik vereceğini söyledi. Agüero, City ile 4 Premier Lig, 1 FA Cup, 4 Lig Kupası, 2 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. 8 yılda 231 gol attı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı