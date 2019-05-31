31 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

Futbolda 2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi

2018-2019 sezonu profesyonel ligleri tescillendi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.05.2019

(), 2018-2019 sezonu profesyonel liglerini tescil etti.

'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, , Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlar ile bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, futbol müsabaka talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil ettiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olurken, , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor, Süper Lig'den düştü.

Spor Toto 1. Lig'de Abalı Denizlispor ile doğrudan, Gazişehir ise play-off'tan Süper Lig'e yükseldi. Afjet Afyonspor, Birevim ve ise lige veda etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Arda Turan'a transfer şoku! Arda Turan'a transfer şoku!
Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
Inter'de Conte dönemi Inter'de Conte dönemi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör