01 Haziran 2019, Cumartesi

FUTBOL

TFF'de seçim günü

TFF'de seçim günü
FUTBOL
Giriş Tarihi: 01.06.2019

Türk futbolunun geleceğini belirleyecek saat 11.00’de. Başkanlık için en güçlü isim olan ’in dışında 4 aday daha yarışacak.

seçimi, bugün 'da yapılacak. JW Marriott Otel'de 11.00'deki genel kurulda başkan adaylığı için , Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı yarışacak. Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, yönetiminin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak. Son bölümde adayları konuşmalarını yapacak ve gerçekleştirilecek.

ALTINTOP LİSTESİNDE

Başkanlık için en güçlü aday olan şu anda Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüten 69 yaşındaki iş adamı Nihat Özdemir'in listesinde , Mehmet Baykan, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve 'un olduğu ortaya çıktı. Futbola dair yaptığı samimi ve dürüst açıklamalarıyla tanınan G.Saraylı eski milli futbolcu Hamit Altıntop'un seçimde, Özdemir'in en önemli kozu olacağı belirtildi.

2 HAZİRAN YA DA 9 HAZİRAN'DA

TFF seçiminde çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı yarın saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı, çoğunluk aranmaksızın 9 Haziran'da aynı saatte Ankara JW Marriott Oteli salonlarında gerçekleştirilecek.
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