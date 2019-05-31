Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
İspanya temsilcisi Real Madrid, 13 kez ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan takım unvanını sürdürüyor.
2018-2019 sezonunun yarın yapılacak Liverpool-Tottenham finaliyle sona ereceği UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip unvanını, İspanya'nın Real Madrid takımı sürdürüyor.
İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.
LİVERPOOL 9'UNCU, TOTTENHAM İLK FİNALİNDE
Bu yılın finalistlerinden Liverpool ise turnuvanın en tecrübeli takımları arasında yer alıyor. İngiltere temsilcisi, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yılında kupaya uzandığı turnuvada, 1985, 2007 ve 2018 finallerini ise kaybetti.
Avrupa arenasındaki en başarılı sezonunu geçiren Liverpool'un rakibi Tottenham ise tarihinde ilk kez finale kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi olmaya çalışacak.
UEFA Kupası'nı 1971-72 ve 1983-84 sezonlarında kazanan Londra ekibi, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1962-63 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı.
40 FARKLI TAKIM FİNAL OYNADI
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında, bugüne kadar 40 farklı takım final maçına çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona 5'er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.
FİNALİSTLER VE KUPA SAYILARI
Organizasyon tarihinde finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
TAKIM
FİNAL
KUPA
Real Madrid
16
13
Milan
11
7
Liverpool
9
5
Bayern Münih
10
5
Barcelona
8
5
Ajax
6
4
Inter
5
3
Manchester United
5
3
|Juventus
9
2
Benfica
7
2
Nottingham Forest
2
2
Porto
2
2
Celtic
2
1
Hamburg
2
1
Steaua Bükreş
2
1
Marsilya
2
1
Chelsea
2
1
|Borussia Dortmund
|2
|1
Feyenoord
1
1
Aston Villa
1
1
PSV Eindhoven
1
1
Kızılyıldız
1
1
3
0
Valencia
2
0
|Reims
|2
|0
Fiorentina
1
0
Eintracht Frankfurt
1
0
Partizan
1
0
Panathinaikos
1
0
Leeds United
1
0
Saint-Etienne
1
0
Borussia Mönchengladbach
1
0
1
0
Malmö
1
0
Roma
1
0
Sampdoria
1
0
1
0
Monaco
1
0
Arsenal
1
0
|Tottenham
|1
|0
İSPANYOLLARDAN 18 KUPA
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İtalyanlar ve İngilizler 12'şer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
18
29
İtalya
12
28
İngiltere
12
20
Almanya
7
17
Hollanda
6
8
Portekiz
4
9
Fransa
1
6
Romanya
1
2
İskoçya
1
2
Yugoslavya
1
2
Belçika
0
1
Yunanistan
0
1
İsveç
0
1
- Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SONUÇ
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (Uzatma)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (Uzatma)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (Uzatma)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
St. Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV Eindhoven
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (Uzatma)
1992-93
Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (6-5 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-1
|2013-14
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|4-1 (Uzatma)
|2014-15
Barcelona
|Juventus
|3-1
|2015-16
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|1-1 (5-3 pen.)
|2016-17
|Real Madrid
|Juventus
4-1
|2017-18
|Real Madrid
|Liverpool
|3-1
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