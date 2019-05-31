31 Mayıs 2019, Cuma

FUTBOL

Inter'de Conte dönemi

Inter'de Conte dönemi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.05.2019

İtalyan ekibi, Spalletti'den boşalan teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Conte'yi getirdi.

(Serie A) takımlarından Inter, teknik direktörlüğe 'yi getirdi.

İtalyan kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, iki yıldır takımı çalıştıran Luciano Spalletti'den boşalan teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Conte'nin getirildiği kaydedildi.

Inter ile üç yıllık sözleşme imzalayan Conte, 2011 yılından bu yana , İtalya ve 'yi çalıştırdı.

Juventus ile 3 Serie A, 2 de İtalya Süper Kupası'nı kazanan deneyimli teknik adam, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'de ise birer kez ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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