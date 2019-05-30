Maç şampiyonu Cüneyt Çakır

Süper Lig’de geçen sezon en fazla görev yapan hakem 25 maçla Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Ligde en fazla Cüneyt Çakır'a görev verildi. UEFA'nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 Süper Lig maçına atandı. Çakır'ı, 23 maçla Mete Kalkavan takip etti. Hakemler bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kart gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti. Fırat Aydınus, 21 maçta 10 kırmızıyla zirveye çıktı. En fazla penaltı veren hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler oldu. İki hakem, 12'şer kez beyaz noktayı işaret etti.