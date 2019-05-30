30 Mayıs 2019, Perşembe

FUTBOL

Maç şampiyonu Cüneyt Çakır

Maç şampiyonu Cüneyt Çakır
FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Süper Lig’de geçen sezon en fazla görev yapan hakem 25 maçla Cüneyt Çakır oldu.

Spor Toto Süper Ligde en fazla Cüneyt Çakır'a görev verildi. 'nın da gözde hakemlerinden Çakır, 25 Süper Lig maçına atandı. Çakır'ı, 23 maçla takip etti. Hakemler bu sezon bin 355 sarı, 79 kırmızı kart gösterirken, 121 kez penaltı noktasını işaret etti. Fırat Aydınus, 21 maçta 10 kırmızıyla zirveye çıktı. En fazla penaltı veren hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler oldu. İki hakem, 12'şer kez beyaz noktayı işaret etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Roma Cengiz Ünder'in alternatifini buldu Roma Cengiz Ünder'in alternatifini buldu
Roma Cengiz Ünder'in alternatifini buldu Roma Cengiz Ünder'in alternatifini buldu
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 10 futbolcu... Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tam 10 futbolcu...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör