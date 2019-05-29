29 Mayıs 2019, Çarşamba

FUTBOL

Denizlispor 14 transfer yapacak

Denizlispor 14 transfer yapacak
FUTBOL
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Hedefini ilk 5 belirleyen Denizlispor, en az 14 yapacak. 70 milyon TL’yle piyasaya çıkacak yeşil-siyahlılar, , Umut Nayir ve Sadiku’nun peşinde

Yeni sezonda 9 yıl sonra mücadele edeceği 'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Denizlispor, transfere hızlı girecek. Horoz'un en az 14 futbolcuyu edeceği açıklandı. "Spor Toto Süper Lig'de amacımız ilk 5'te yer almak" diyen ve 70 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ayıran Başkan Ali Çetin, belirledikleri oyuncularla masaya oturmaya başladıklarının müjdesini verdi. ÇALIŞMALAR hakkında bilgi veren Başkan Çetin, "Yerli ve yabancı en az 14 futbolcu alacağız. Büyük bölümünü top başı yapacağımız 25 Haziran'a kadar gerçekleştireceğiz" dedi. Ege ekibinin listesinde Trabzon'dan ayrılan , Beşiktaşlı Umut Nayir ve Kasımpaşa'nın ön liberosu Sadiku gibi isimler yer alıyor. 25 HAZİRAN'A YETİŞECEK

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