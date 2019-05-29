Çizme yolcusu

İtalyan temsilcisinin, 20 yaşındaki kaleci için girişimlere başlayacağı öğrenildi. İki kulübünün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı. Son haftada ligde kalmayı başaran Çizme ekibinin, yeni sezon kadro planlamasına başladığı ifade edilirken; uzun süredir takipte olduğu genç eldiven için harekete geçeceği öğrenildi. Sportif direktör Perinetti'nin gelecek vaat eden futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerde turuncu-beyazlı yetkililerle görüşme yapacağı bildirildi.



KULÜBÜN ALTYAPISINDAN



Adanaspor altyapısında yetişen genç yeteneğin bonservisi için 500 bin euro teklif edileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlı formayı sırtına geçiren ve 22 maçta terleten İrfan Can, bu sezon ise 19'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı. Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez ayyıldızlı formayı taşıdı. Başarılı eldivenin, yetiştiği kulüp olan Adanaspor'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.