28 Mayıs 2019, Salı

FUTBOL

Atletico Madrid'de transfer

Atletico Madrid'de transfer
FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.05.2019

1. Futbol Ligi () kulüplerinden , Porto'nun 30 yaşındaki defans oyuncusu Felipe Monteiro'yu kadrosuna kattı.

Porto'nun internet sitesinde yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun 20 milyon avro bonservis bedeliyle 'e olduğu açıklandı.

Üç sezon forma giydiği Porto ile birer kez Portekiz Ligi ve Süper Kupası şampiyonluğu bulunan Felipe, çıktığı 142 maçta 11 gol attı.

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