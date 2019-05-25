25 Mayıs 2019, Cumartesi

FUTBOL

Transferin gözdesi Umut Güneş

Transferin gözdesi Umut Güneş
FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.05.2019

Stuttgart'ın altyapısından yetişen bu sezon Stuttgart takımında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki , 'den birçok kulübün radarına girdi.

U19 'nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu , Stuttgart takımında başarılı bir grafik çizdikten sonra birçok kulüp peşine düştü. ekiplerinden birçok kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, Güneş'e Avrupa'dan bazı tekliflerin geldiği bildirildi.

Umut Güneş, gelen teklifleri doğrularken, " hayatımı 'de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç tane büyük kulüp var. Ailemle görüşüp, kısa zamanda en doğru kararı vereceğim. Hedefim ileride A Mili Takım formasını giymek" ifadelerini kullandı.
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