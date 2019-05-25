25 Mayıs 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Umut Güneş, gelen teklifleri doğrularken, "Futbol hayatımı Türkiye'de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç tane büyük kulüp var. Ailemle görüşüp, kısa zamanda en doğru kararı vereceğim. Hedefim ileride A Mili Takım formasını giymek" ifadelerini kullandı.
Transferin gözdesi Umut Güneş
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Stuttgart'ın altyapısından yetişen bu sezon VfB Stuttgart II takımında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan 19 yaşındaki Umut Güneş, Türkiye'den birçok kulübün radarına girdi.
U19 Milli Takımı'nda da forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş, VfB Stuttgart II takımında başarılı bir grafik çizdikten sonra birçok kulüp peşine düştü. Süper Lig ekiplerinden birçok kulübün genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenilirken, Güneş'e Avrupa'dan bazı tekliflerin geldiği bildirildi.
Umut Güneş, gelen teklifleri doğrularken, "Futbol hayatımı Türkiye'de sürdürmek istiyorum. Şu an beni isteyen birkaç tane büyük kulüp var. Ailemle görüşüp, kısa zamanda en doğru kararı vereceğim. Hedefim ileride A Mili Takım formasını giymek" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı