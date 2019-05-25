Nice - Monaco maçında oruç molası!

Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın hakeminin, Nice'de forma giyen Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu kısa süreliğine de olsa durdurması büyük takdir topladı.

Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçta hakemin yaptığı bir hareket takdir topladı.

Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli oyuncusu Youcef Atal'ın orucunu açması topun taça çıktığı bir pozisyonda oyunu bir süreliğine durdurdu.







Youcef Attal hızlı bir şekilde kenara geldi ve orucunu su içerek açtı. Sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

Nice maça 11'de başlayan Youcef Atal, 90 dakika sahada kaldı.



