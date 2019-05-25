25 Mayıs 2019, Cumartesi

FUTBOL

Nice - Monaco maçında oruç molası!

Nice - Monaco maçında oruç molası!
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2019 Giriş Tarihi: 25.05.2019

1'in son haftasında ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçın hakeminin, Nice'de forma giyen 'ın orucunu açması için oyunu kısa süreliğine de olsa durdurması büyük takdir topladı.

1'in son haftasında ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maçta hakemin yaptığı bir hareket takdir topladı.

Nice-Monaco maçında hakem, ev sahibi takımın Cezayirli oyuncusu 'ın orucunu açması topun taça çıktığı bir pozisyonda oyunu bir süreliğine durdurdu.



Youcef Attal hızlı bir şekilde kenara geldi ve orucunu su içerek açtı. Sonrasında mücadele kaldığı yerden devam etti.

Nice maça 11'de başlayan Youcef Atal, 90 dakika sahada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı İşte dünya futbolunun en değerli 50 takımı
Twitter’ı salladılar Twitter’ı salladılar
Yılmaz Vural: Tanju'yla dostluğumuz bakidir Yılmaz Vural: "Tanju'yla dostluğumuz bakidir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör