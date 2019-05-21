Nihat Özdemir’e tam destek
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 1 Haziran'da yapılacak Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir'e Spor Toto 1. Lig kulüpleri başkanlarından da tam destek geldi. Adaylık çalışmalarına devam eden başkan adayı Nihat Özdemir, dün Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 kulübün başkanı ile iftarda bir araya geldi. 3. Lig kulüplerinin tamamından destek Nihat Özdemir, Spor Toto 1. Lig kulüplerinin başkanları ile görüştü ve tam destek aldı. Başkanlar, "Nihat Özdemir gibi tecrübeli bir ismin TFF'yi yönetmesi bizler için olumlu ve mutluluk verici. Alt liglere her zaman desteğini gösterdi. Kendisinin başkan olmasını destekliyoruz" ortak paydasında birleşti. Nihat Özdemir de destekleri için başkanlarına teşekkür etti.
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