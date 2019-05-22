22 Mayıs 2019, Çarşamba

FUTBOL

Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da

Thorgan Hazard Borussia Dortmund'da
FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.05.2019

, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi Thorgan'ı 'tan etti.

(Bundesliga) takımlarından , Belçikalı kanat oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'taki kontratının bitmesine bir sezon kalan 26 yaşındaki Thorgan Hazard ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Thorgan Hazard'ın bonservis bedeline ilişkin açıklama yapılmadı ancak Alman basını, transferin 25 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

'nin, 2012 yazında ağabeyi Eden Hazard gibi bonservisini aldığı Belçikalı milli futbolcu, 2 sezon boyunca ülkesinin Zulte Waregem, 5 sezon boyunca da Almanya'nın Borussia Mönchengladbach kulübünde oynadı.

Thorgan Hazard, Borussia Mönchengladbach formasıyla 182 maçta 46 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
İşte Devler Ligi kadrosu! 5 bomba birden... İşte Devler Ligi kadrosu! 5 bomba birden...
Nihat Özdemir: Her ligde hakem sıkıntısı yaşıyoruz Nihat Özdemir: "Her ligde hakem sıkıntısı yaşıyoruz"
Flaş karar! Belhanda 9 milyon euroya... Flaş karar! Belhanda 9 milyon euroya...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör