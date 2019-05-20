20 Mayıs 2019, Pazartesi

FUTBOL

Brighton'da teknik direktörlüğe Potter getirildi

Brighton'da teknik direktörlüğe Potter getirildi
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.05.2019

ekibi & 'da teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Chris Hughton'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İngiliz çalıştırıcı Potter ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ekibi Östersunds'ta 2010-2018 yıllarında görev yapan 44 yaşındaki Potter, bu sezon Championship takımı Swansea City'yi çalıştırmıştı.

& , bu sezon 36 puan toplayarak 17. sırada yer aldığı 'de kalmayı başarmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Ozan Kabak yılın genç oyuncusu adayı Ozan Kabak "yılın genç oyuncusu" adayı
Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu
G.Saray'a transfer müjdesi! Bedavaya gelebilir G.Saray'a transfer müjdesi! Bedavaya gelebilir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör