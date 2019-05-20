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Brighton'da teknik direktörlüğe Potter getirildi
Giriş Tarihi: 20.05.2019
İngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Chris Hughton'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İngiliz çalıştırıcı Potter ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Teknik direktörlük kariyerine başladığı İsveç ekibi Östersunds'ta 2010-2018 yıllarında görev yapan 44 yaşındaki Potter, bu sezon İngiltere Championship takımı Swansea City'yi çalıştırmıştı.
Brighton & Hove Albion, bu sezon 36 puan toplayarak 17. sırada yer aldığı Premier Lig'de kalmayı başarmıştı.
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