20 Mayıs 2019, Pazartesi

FUTBOL

Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın genç oyuncusu" adayı

Ozan Kabak yılın genç oyuncusu adayı
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.05.2019

() ekibi Stuttgart'ta forma giyen , Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülünün adayları arasında yer aldı.

'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada, ligde ilk sezonunu geçiren futbolcular için verilen "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülüne 7 isim aday gösterildi.

Stuttgart'tan milli futbolcu ile Arjantinli Nicolas Gonzalez, 'tan Fransız Evan Ndicka, 'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, 'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira, ödüle aday gösterilen oyuncular oldu.

Ozan Kabak, daha önce de 'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt'tan Almamy Toure'nin önünde mart ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

Bu sezon Stuttgart'ta 15 maça çıkan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, 3 gol attı.

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