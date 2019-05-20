20 Mayıs 2019, Pazartesi

FUTBOL

Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu

Hırvatistan Milli Takımı'na Türkiye'den iki futbolcu
FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.05.2019

2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri'nde Galler ve hazırlık maçında Tunus ile karşılaşacak Hırvatistan 'nın aday kadrosunda, 'de forma giyen iki futbolcuya yer verildi.

Hırvatistan Federasyonunun internet sitesinde, teknik direktör Zlatko Dalic tarafından belirlenen 25 kişilik açıklandı.

Elemeleri'nde Slovakya, Galler, Macaristan ve Azerbaycan ile E Grubu'nda bulunan Hırvatistan'ın aday kadrosuna 'tan ve 'dan da çağrıldı.

Hırvatistan'ın 8 Haziran'da Galler ve 11 Haziran'da Tunus'u ağırlayacağı maçların aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Lovre Kalinic (), Dominik Livakovic (), Simon Sluga (Rijeka)

Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Dejan Lovren (Liverpool), Tin Jedvaj (), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Olympique Marsilya), Karlo Bartolec (Nordsjaelland), Filip Benkovic (Celtic), Dario Melnjak (Çaykur Rizespor)

Orta saha: (), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Chelsea), Milan Badelj (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Marko Rog (Sevilla), Mario Pasalic (Atalanta), Filip Bradaric (Cagliari)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Nikola Vlasic (CSKA Moskova), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb).

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