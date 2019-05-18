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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar davetinde Arsenal'in yıldız ismi Mesut Özil de yer aldı.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine katıldı.
Mesut, iftara nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katıldı.
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