19 Mayıs 2019, Pazar

FUTBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı

Başkan Erdoğan'ın iftar yemeğine Mesut Özil de katıldı
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 Giriş Tarihi: 19.05.2019

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar davetinde 'in yıldız ismi Mesut Özil de yer aldı.

'in yıldızı Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği iftar yemeğine katıldı.

Mesut, iftara nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte katıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FUTBOL HABERLERİ
Manchester City üçleme yaptı Manchester City "üçleme" yaptı
Mert Nobre futbolu bıraktı! Mert Nobre futbolu bıraktı!
2022 Dünya Kupası için antrenman sahaları hazır 2022 Dünya Kupası için antrenman sahaları hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör